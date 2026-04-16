Patín Artístico: grandes resultados de Colegiales en el primer Torneo Regional del 2026

16 abril, 2026 0

El pasado fin de semana se desarrolló en el Polideportivo de Tres Arroyos el primer torneo Regional del año de patín artístico del cual el club Colegiales fue el organizador y presentó a 36 patinadoras en distintas categorías.

Se vieron varias deportistas participando en sus primeras experiencias y otras plasmando lo aprendido en los entrenamientos con un gran desempeño. Todas fueron acompañadas de su Técnica Camila Gil. El club anfitrión pudo presentar sus mallas con nuevo diseño según reglamento de CAP (Confederación Argentina de Patín).

El evento contó con la presencia del Presidente de la ACP (Asociación del Centro de Patín) Omar Lapenta, el Director de Deportes Facundo Liébana y el Intendente Municipal Pablo Garate.

Quienes participaron son:

Mía naab 1er puesto libre

Isis Quiroga 1er puesto libre y figuras obligatorias

Delfina Morán 1er puesto libre y 2do puesto figuras obligatorias

Julieta Difonzo 2do puesto libre y 1er puesto figuras obligatorias

Santillan Sophie 1er puesto libre y figuras obligatorias

Rubí sueldo 2do puesto libre

Mia Machado 1er puesto figuras Obligatorias

Julieta Morán 6to puesto libre

Mia Rodríguez 3er puesto libre

Juanita Martin 1er puesto libre

Priscila Casen 6to puesto libre

Juliana Gutierrez 4to puesto libre

Catalina Caballero 5to puesto libre

Milagros Fernández 7mo puesto libre

Ammal Casen 4to puesto libre

Ludmila Rodríguez 7mo puesto libre y 1er puesto figuras obligatorias

Sara Bernaola 4to puesto libre y 3er puesto figuras obligatorias

Arianna Turienzo 2do puesto libre

Martina Rodríguez 8vo puesto libre

Juana Guevara 1ero puesto libre y 2do puesto figuras obligatorias

Narella Toro 4to puesto libre y figuras obligatorias

Génesis Rosillo 6to puesto libre y 2do puesto figuras Obligatorias

Candelaria Quintana 3er puesto libre

Agostina Fraile 1er puesto libre

Lola Sosa 1er puesto libre

Eluney Barrios 6to puesto libre

Priscila Fernández 6to puesto libre

Alma Vidal 7mo puesto libre

Bianca Ferretti 7mo puesto libre

Ornella Ferretti 4to puesto libre

Delfina Latorre 5to puesto libre

Debut en categoría Divisional D con una excelente participación:

Jazmin López

Alma Colonno

Kimey Della Penna

Paz Guevara

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