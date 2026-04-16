Patín Artístico: grandes resultados de Colegiales en el primer Torneo Regional del 2026
El pasado fin de semana se desarrolló en el Polideportivo de Tres Arroyos el primer torneo Regional del año de patín artístico del cual el club Colegiales fue el organizador y presentó a 36 patinadoras en distintas categorías.
Se vieron varias deportistas participando en sus primeras experiencias y otras plasmando lo aprendido en los entrenamientos con un gran desempeño. Todas fueron acompañadas de su Técnica Camila Gil. El club anfitrión pudo presentar sus mallas con nuevo diseño según reglamento de CAP (Confederación Argentina de Patín).
El evento contó con la presencia del Presidente de la ACP (Asociación del Centro de Patín) Omar Lapenta, el Director de Deportes Facundo Liébana y el Intendente Municipal Pablo Garate.
Quienes participaron son:
Mía naab 1er puesto libre
Isis Quiroga 1er puesto libre y figuras obligatorias
Delfina Morán 1er puesto libre y 2do puesto figuras obligatorias
Julieta Difonzo 2do puesto libre y 1er puesto figuras obligatorias
Santillan Sophie 1er puesto libre y figuras obligatorias
Rubí sueldo 2do puesto libre
Mia Machado 1er puesto figuras Obligatorias
Julieta Morán 6to puesto libre
Mia Rodríguez 3er puesto libre
Juanita Martin 1er puesto libre
Priscila Casen 6to puesto libre
Juliana Gutierrez 4to puesto libre
Catalina Caballero 5to puesto libre
Milagros Fernández 7mo puesto libre
Ammal Casen 4to puesto libre
Ludmila Rodríguez 7mo puesto libre y 1er puesto figuras obligatorias
Sara Bernaola 4to puesto libre y 3er puesto figuras obligatorias
Arianna Turienzo 2do puesto libre
Martina Rodríguez 8vo puesto libre
Juana Guevara 1ero puesto libre y 2do puesto figuras obligatorias
Narella Toro 4to puesto libre y figuras obligatorias
Génesis Rosillo 6to puesto libre y 2do puesto figuras Obligatorias
Candelaria Quintana 3er puesto libre
Agostina Fraile 1er puesto libre
Lola Sosa 1er puesto libre
Eluney Barrios 6to puesto libre
Priscila Fernández 6to puesto libre
Alma Vidal 7mo puesto libre
Bianca Ferretti 7mo puesto libre
Ornella Ferretti 4to puesto libre
Delfina Latorre 5to puesto libre
Debut en categoría Divisional D con una excelente participación:
Jazmin López
Alma Colonno
Kimey Della Penna
Paz Guevara