Patín Artístico: Patinadoras de Colegiales viajan a San Luis para el Torneo Nacional

26 septiembre, 2025 0

Desde este sábado y durante una semana, se estará desarrollando en la Ciudad de San Luis el Torneo Nacional de la divisional “C” de Patín Artístico denominado Copa Roberto Rodríguez.

Desde el Club Colegiales estarán viajando dos patinadoras a participar que van a estar acompañadas por su Técnica Camila Gil.

Las patinadoras en cuestión son: Sophie Santillán y Rubí Sueldo, que representarán a la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires.

