Patín: Camila Douma participó en el Sudamericano de San Juan

Camila Douma, patinadora de Huracán, compitió en el Sudamericano de San Juan, en categoría B, representando a la provincia de Buenos Aires, logrando el 17º puesto sobre 50 participantes. Estuvo acompañada por otra patinadora del Globo, Giuliana Genovesi, quien la ayudó técnicamente junto a su entrenadora. Nos visitaron en el estudio de LU 24 y Camila contó su experiencia:

“Llegamos a San Juan y nos hospedamos en un pueblito cerca, en Pocito. El mismo día que llegué tuve la prueba de pista a la noche, durante media hora, con mis compañeras de la Federación de Provincia de Buenos Aires”, dijo.

“Conocía a algunas chicas de los torneos argentinos y regionales, que están en la Asociación. La pista es muy parecida a la que tenemos acá, muy linda, era de baldosa como la del club. Me salió todo bien, estaba re feliz. Mi participación fue un solo día, en categoría Libre B. Hicimos saltos y trompos, el viernes. Salí en la segunda tanda de chicas en el puesto 17º, compitiendo de a 10 participantes. Pude hacer todo lo que hacía en mi club, cumplí con mis expectativas”, agregó.

“Había patinadoras de Argentina, la mayoría, también uruguayas y 10 chilenas. Mi categoría era de 56 chicas. Lo que cambia en un Sudamericano son los jueces, más estrictos, son internacionales, te exigen mucho y mi puntaje está bien por lo que hice”, afirmó.

“El nivel era muy bueno, salí 17ª sobre 56 chicas. El año pasado en el Nacional éramos más de 100, es una categoría muy numerosa. Las de mejor nivel eran las de Capital Federal. Esto te motiva para seguir trabajando mucho y poder decir yo puedo hacer lo que hicieron las que sacaron más puntos. Espero que no sea el último Sudamericano acá o en el exterior, tuvimos apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos, la ropa era una malla apropiada para la música que tenía que hacer”, expresó.

En tanto, Giuliana dijo: “No sabía el puesto que quedó Camila porque entraban de a 10 chicas a competir, ella empezó a las 5 de la tarde, lo pasaban en vivo por una página, cuando salió a la pista fue emocionante, muy lindo, transmitió alegría, hizo lo que sabe hacer”.

Además, Camila manifestó que “cuando fui a buscar las fotos, saqué 19 con 11 y una chica tenía 19 y estaba en el 13º puesto, dije no estoy tan mal, debo estar 12º. Ahora no tengo torneos importantes, pero me estoy preparando para subir de categoría regionalmente y estar el año que viene”.

“En septiembre nos queda la final del Provincial, nunca tuvimos una”, concluyó Giuliana.

