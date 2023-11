Patín: Colegiales en el Regional de Laprida

6 noviembre, 2023

Se desarrolló en la Ciudad de Laprida el 4° y último Torneo Regional del año realizado y fiscalizado por la Asociación del Centro de Patín, en el mismo se presentaron 6 patinadoras del Club Colegiales acompañadas por su Técnica Camila Gil.

Todas obtuvieron buenos resultados y sumaron experiencia en éste tipo de competencias que unen mediante el deporte a localidades vecinas ya que en dicho torneo se presentaron varias escuelas de Patín de Azul, Olavarría, Bolívar, Laprida y de Tres Arroyos el Club Colegiales.

Los resultados de las chicas del escolar son:

Zaira Colman formativa 9no.

Camila Schimpf formativa 7mo.

Priscila Casen 4ta C 2 en escuela y 2 en libre.

Sophie Santillán 4ta C 1ra en escuela y 6ta en libre.

Delfina Morán 3ra C 1ra en libre y 1ra en escuela.

Isis Quiroga Promocional B 1ra en libre y 1ra en escuela.

Desde el club queremos felicitar por el año deportivo que han tenido.

Volver