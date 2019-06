Patín en Claromecó: Ruedas Asombrosas organizó clínica con el reconocido entrenador Guillermo Fraternali

En el Club Recreativo Claromecó, Ruedas Asombrosas de la entrenadora Laura Trujillo, organizó una jornada de Clínica de patín a cargo del reconocido Guillermo Fraternali. Asistieron patinadoras locales y del Club Colegiales de Tres Arroyos.

El sábado fue un día de trabajo intensivo en cada categoría, el objetivo fue comenzar a marcar una línea de trabajo metodológica para la enseñanza del patinaje artístico, desde las bases, hasta los ejercicios más complicados. De esta forma armar un puntapié inicial para esta nueva onda de rollart que es el nuevo sistema de patinaje artístico en donde el patinador aparte de la destreza, debe trabajar sobre las habilidades: filos, pasos, giros, etc.

Al tomar conocimiento Fraternali de que las alumnas de Ruedas Asombrosas, hace apenas 1 año que están patinando, fue todo una grata sorpresa, el expresa que es muy corto el tiempo para el dominio que han logrado del patín y a partir de este dominio es en donde él puede comenzar a generar y pulir cosas interesantes. Augura un pronóstico muy bueno para ellas y que con una línea técnica hay tienen mucho futuro.

Algo fundamental en lo que hizo hincapié ante cada nuevo ejercicio, es que este primero se elabore en la mente para que después lo pueda transmitir al mecanismo que son piernas, brazos, al cuerpo en general. Las alummas fueron muy atentas a las explicaciones, muy dedicadas y terminaron cansadísimas.

En cuanto al día domingo, se sumó la entrenadora Manuela Lopez del Club Huracán para asistir a la clínica, pero la misma se vio truncada por el corte de luz y no se pudo realizar, por eso es que Laura Trujillo ya está proyectando junto a Guillermo hacerla en vacaciones de invierno.

"A medida que te vas adentrando al conocimiento de la técnica, el patín es mucho más apasionante. Estar sobre las ocho ruedas es una sensación inigualable y cuando comenzás con los pasos metodológicos para aprender y ves que dan resultado, como el sábado que después de la explicación el ejercicio comenzó a tomar forma, fue un incentivo muy grande para las chicas".

Guillermo expresa su agradecimiento porque para él, más allá de que las ruedas son parte de su vida, ya que de sus 56 años, hace 48 años que está sobre ellas, sigue teniendo la misma pasión y continúa aprendiendo.

Desde que el comenzó a esta parte transitó por muchos cambios innovadores, por eso sigue aprendiendo y comprendiendo, porque más allá del arte, va de la mano de la física, como por ejemplo hay que comprender la fuerza de la gravedad, la fuerza centrífuga y analizar los movimientos para que sean cada vez más perfectos desde su inicio, de esa forma se logra que el patinador sea efectivo y ante la repetición se forje, se haga carne para obtener un porcentaje alto de que el ejercicio sea bien realizado.

Viaja una vez al año a Italia para perfeccionarse, es el país en donde más se ha nutrido y a trabajado con maestros de Italia y con grandes maestros de patinaje sobre hielo, en donde también se ve al patinaje como una serie de otras disciplinas que aunadas elevan el carácter de este, como por ejemplo la danza y el complemento físico. Esto es arte y técnica, el arte ama la técnica y viceversa. Aprendiendo el movimiento perfecto que da la línea artística, estamos trabajando sobre la base técnica.

El patinador tiene que expresar emociones, marcar líneas, transmitir. Es un bailarín sobre patines.

Tiene que haber una conducta en la línea de trabajo, tener conciencia de lo que podemos hacer, de los objetivos, de lo que no debemos hacer porque tenemos que preservarnos, primero hay que pisar bien sobre un escalón para subir al siguiente, esto es lo que hará un crecimiento seguro.