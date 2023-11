Patín: Evelyn Duca campeona argentina en Mar del Plata

14 noviembre, 2023

La patinadora tresarroyense de Olimpo, Evelyn Duca, se coronó en la tarde de este martes campeona en el torneo Nacional disputado en Mar del Plata.

Evelyn se consagró en la categoría Senior Pre-Elite y visitó nuestros estudios al llegar de “La feliz”, acompañada por una caravana que recorrió las calles de la ciudad celebrando el título.

“Fue una muy buena presentación, gané las dos figuras, pude hacer un Bucle y logré el campeonato. Me acompañó mi profesora Paola Toledo y Eugenia Gago que siempre está conmigo”, dijo.

“Es mi segundo campeonato Nacional, el primero, lo logré en la categoría B. Tengo que agradecer el apoyo de la gente que me vino a recibir, no me imaginaba esto, agradezco a mis padres, que siempre están, a los que me apoyan y a la gente de Oriente que me siguen”, finalizó.

Volver