Patín: Huracán en el Nacional de Neuquén

28 octubre, 2023

Patinadoras de Huracán participaron desde el 22 hasta el 29 de Octubre en la provincia de Neuquén en la Copa Ernesto Molina con estos resultados:

* Victoria Tolosa en la categoría 2da C 15 años, en la disciplina libre.

* Sofía Flores en la categoría 2da C 16 años y más, en la disciplina libre.

* Catalina Azpeitía en la categoría 1ra C 16 años y más, en la disciplina figuras obligatorias.

Para dos de ellas, fue la primera experiencia en un torneo de dicho nivel, sin embargo, supieron estar a la altura y mucho más; nuestras patinadoras nos representaron de una manera excelente.

Fueron acompañadas por las profesoras Giuliana Genovesi y Guadalupe Fernández.

Volver