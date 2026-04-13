Patín Huracán: positiva participación en el Campeonato Regional Categoría B

13 abril, 2026 0

Dos Patinadoras del Club Huracán presentes en el Primer Regional de Patin Artístico Categoría B, que se disputo en Bahía Blanca, instalaciones del Club Nacional

Alma Croce y Abigail Galli, obtuvieron muy buenos resultados por su parte Alma obtuvo un 2° puesto en Categoría 3°B mini infantil, y Abigail terminó en el 7° puesto en Categoría 3°B cadete. Las mismas fueron acompañadas por sus Entrenadores Juana Catalani y Feliciano Zamora.

Desde la Escuela de Patin queremos invitar a la comunidad a sumarse a los entrenamientos , para más información acercarse al Gigante de Huracán o escribir al número 2983 – 387760.

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