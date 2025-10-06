Patín: representantes de Huracán en el último Regional del año
Patinadoras del Club Huracán estuvieron presentes en la pista del Complejo La Curtiembre en Bahia Blanca donde se disputó el último torneo Regional del año.
Las mismas obtuvieron excelentes resultados: Giuliana Rolando, categoría 2° c Senior logró un 2° puesto; Abigail Galli ,debutó en categoría Promo B 14 años, 8° puesto de 16 patinadoras y Martina Russo, 2° puesto Categoría 2° C 14 años.
Las Patinadoras fueron acompañadas por su Técnica, Giuliana Genovesi.
Próximamente viajarán a La Provincia de Santa Fe para disputar el Torneo Nacional González Molina, mientras se prepara toda la escuela de Patín para el Show Anual que se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Gigante de Huracán.