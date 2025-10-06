Patín: representantes de Huracán en el último Regional del año

6 octubre, 2025 0

Patinadoras del Club Huracán estuvieron presentes en la pista del Complejo La Curtiembre en Bahia Blanca donde se disputó el último torneo Regional del año.

Las mismas obtuvieron excelentes resultados: Giuliana Rolando, categoría 2° c Senior logró un 2° puesto; Abigail Galli ,debutó en categoría Promo B 14 años, 8° puesto de 16 patinadoras y Martina Russo, 2° puesto Categoría 2° C 14 años.

Las Patinadoras fueron acompañadas por su Técnica, Giuliana Genovesi.

Próximamente viajarán a La Provincia de Santa Fe para disputar el Torneo Nacional González Molina, mientras se prepara toda la escuela de Patín para el Show Anual que se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Gigante de Huracán.

