Patinadoras de Colegiales participarán de Torneo regional en Olavarría

7 agosto, 2025

El próximo fin de semana se estará desarrollando en la ciudad de Olavarría el tercer torneo Regional del año de Patín Artístico de la ACP (Asociación del Centro de Patín), en el mismo estará participando el Club Colegiales que llevará a 24 Patinadoras acompañadas por su Técnica Camila Gil.

Las chicas que viajan, con este torneo van a seguir demostrando lo aprendido en los entrenamientos de todas las semanas, y al ser de carácter oficial, representa un paso más en las condiciones a cumplir cómo patinadoras federadas que se van preparando para el Torneo Provincial que se realizará en el mes de septiembre.

