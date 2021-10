Patinadoras de Huracán clasificadas a la Copa González Molina

8 octubre, 2021 Leido: 34

En 9 de Julio se realizó el Regional de Copas clasificatorio para el Torneo Nacional de la categoría C, que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis. Se presentaron patinadoras del Club Huracán, con los siguientes resultados:

Catalina Azpeitía, en 1ra C: 2do. puesto en Escuela y Libre.

Giuliana Rolando, en 1ra C: 2do puesto en Escuela y 5to en Libre.

M. Paz Bramajo, en 3ra C: 2da en Escuela y 3ra. en Libre.

Victoria Tolosa, en 3ra C, 1er puesto en Escuela y Libre.

Con estos resultados quedaron ampliamente clasificadas para la Copa González Molina. Fueron acompañadas por la técnica Guadalupe Fernández.

Volver