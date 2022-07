Patinadoras de Huracán clasificadas al Nacional de Santa Fe

10 julio, 2022 Leido: 186

Durante este fin de semana, el patín artístico de Huracán tuvo días muy activos y con excelentes resultados. Las patinadoras de competencia viajaron a General Acha, Provincia de la Pampa, donde se lleva a cabo el Selectivo de las Copas Rodríguez y González Molina.

El sábado fue el turno de Victoria Tolosa y María Paz Bramajo, mientras que este domingo, compitieron Catalina Azpeitia y Giuliana Rolando, acompañadas por la técnica Guadalupe Fernández.

Las patinadoras del Globo quedaron clasificadas para el Nacional que se llevará a cabo en Santa Fe.

Los resultados fueron los siguientes:

Victoria Tolosa en Cat. 3ra C, resultó 2ª en Escuela y 7ª en Libre.

María Paz Bramajo en 3ra C, fue 4ª en Libre.

Catalina Azpeitia, en Cat. 1ra C, salió 1ª en Escuela y 5ª en Libre.

Giuliana Rolando, en 1ra C, resultó 3ª en Escuela y 8ª en Libre.

Por otro lado, el grupo de las más chicas participaron del encuentro organizado por Villa del Parque.

