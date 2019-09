Patinadoras de Huracán en torneo de nivel nacional

Del 9 al 13 de septiembre se realizó la Copa Roberto Rodríguez de nivel nacional de Patín Artístico, con presencia de patinadoras del Club Huracán de Tres Arroyos, bajo la asistencia de Manuela López y la colaboración de Ludmila Rodríguez.

Participaron Delfina Stefanini, quien obtuvo el puesto 36 en Libre de la Categoría 4ta C; Valentina Stefanini, obteniendo el puesto 46 en Libre de la Categoría 4ta C; y Giuliana Rolando logrando el puesto 13 en Escuela y 35 en Libre en la Categoría 5ta C.

Desde la institución se indicó que “mostraron un excelente desempeño producto del trabajo diario”.