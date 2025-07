Patinadoras de Huracán en Torneo Regional de Copas en La Pampa

13 julio, 2025 0

Este fin de semana patinadoras del Club Huracán participaron de la competencia en General Acha, La Pampa por el Torneo Regional de Copas, con estos resultados:

Justina Pimentel ocupó el 8° puesto entre 10 patinadoras en la Categoría 4° C (13 años); Alma Croce se consagró Campeona Regional entre 5 patinadoras en Categoría 3° C (10 años) y Catalina Paolini fue 5ª entre 9 patinadoras en Categoría 3° C (13 años).

Las Patinadoras de Huracán estuvieron acompañadas por su Técnica, Giuliana Genovesi.

Además, Alma y Catalina clasificaron al Torneo Nacional González Molina, que se disputará en la provincia de Santa Fe.

Volver