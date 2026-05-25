Patinadoras de Huracán participaron de un torneo en Bahía Blanca

25 mayo, 2026

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Patinadoras de Huracán participaron de un torneo en Bahía Blanca

Este fin de semana se llevó a cabo el Primer Torneo Divisional Desarrollo – ABP en Instalaciones del Club Nacional de Bahía Blanca.

En esta oportunidad, las patinadoras que representaron al Club Huracán fueron:

Amalia Rodríguez, categoría 12 y 13 años, 8vo. puesto entre 38.
Magalí Pereyra, categoría 14 y 15 años . 13er. puesto entre 31.
Justina Pimentel , categoría 14 y 15 años, 10mo. puesto de 31.

El equipo fue asistido y acompañado por su Profesora, Juana Catalani.

Patinadoras de Huracán participaron de un torneo en Bahía Blanca
Patinadoras de Huracán participaron de un torneo en Bahía Blanca
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Patinadoras de Huracán participaron de un torneo en Bahía Blanca
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