Patios Casoneros: Este jueves, Esteban Julián y Jorge Herrera en La Casona

El próximo jueves 25 de febrero continúan los Patios Casoneros, con la propuesta literaria que inauguró un ciclo el jueves pasado, y que se pretende continuar y enriquecer de la mano del programa “Poesía de Paso” que lidera Macarena Diaz (FM Indie Rock). Se proyectarán también los audiovisuales producidos el año pasado por el grupo “Escritura Desnuda” y se abrirá el micrófono para la lectura en vivo, de distintos invitados. Para acompañar el ciclo en esta oportunidad se contará con la presencia del reconocido artista local, Esteban Julián, acompañado por la guitarra de Jorge Herrera, recorriendo su repertorio de tango. El show comenzará a las 22:00 y las entradas anticipadas (limitadas) se pueden solicitar por Whatsapp al 2983 355320

Muestras

También permanecerán abiertas, de 20:00 a 22:00, las muestras “Emociones a Flor de Fotos”, de Marianela Hut y “Tanática” del artista plástico Juan Urquiaga.

Atención Cinéfilos !

El viernes 26, desde las 21.00, comienza el Ciclo “CINE SOBRE FOTOGRAFIA”, coordinado por el Profesor de fotografía de la institución Rubén Pinella, cuya idea general es mostrar tanto ficciones, como ficciones basadas en hechos reales y documentales, sobre la temática. Y abrir un espacio de reflexión y debate.

Para iniciar el ciclo se presentará la película The Bang Bang Club. Este film del año 2009,de producción Canadiense / Sudafricana, se basa en el libro The Bang Bang Club: Snapshots from a Hidden War, de Greg Marinovich y Joao Silva, dos integrantes de un cuarteto de fotoreporteros que completaban Kevin Carter y Ken Oosterbroek.

La película narra el trabajo y aspectos de la vida de estos fotógrafos en el camino entre la salida del Apartheid y la llegada de la democracia a Sudáfrica, una época de extrema violencia que los cuatro fotoperiodistas mostraron con osadía y temeridad, lo cual hizo que se hicieran conocidos justamente como el Club Bang Bang. Reservar entradas (limitadas) por wsp al 2983 355320-

El contexto obliga a cuidarnos entre todos y pensar una vuelta al ruedo sin miedos, pero con protocolos. Es por eso que se dan a conocer las medidas que se tomarán para minimizar los riesgos.

Antes: reserva anticipada, higiene de manos al ingresar, uso del barbijo, grupos de hasta 4 personas, respetar distanciamiento.

Durante: permanecer en la mesa reservada, limitar el uso del sanitario, no circular, las personas serán atendidas por integrantes de la comisión que estarán a cargo del buffet.

Después: el público se retirará por grupos, usando barbijo.

