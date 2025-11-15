Patricia Breccia pasó por El Perseguidor en el Día del Dibujante

15 noviembre, 2025 2

En la edición 271 de El Perseguidor, programa que conduce Hugo Costanzo por LU 24 los sábados de 16:00 a 18:00, en el Día del Dibujante, Patricia Breccia, hija del recordado ilustrador Alberto Breccia, habló sobre distintos momentos de la vida de su padre. (audio)

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/PATRICIA-BRECCIA-15-11-2025.mp3

Otros temas:

Informe cultural.

La música de Ennio Morricone en el cine.

Caloi, el recuerdo del creador de Clemente.

Los libros más vendidos de la semana presentados por Lumi Libros.

Johnny Depp en Argentina. Presentó su película como director sobre el pintor italiano Amadeo Modigliani.

Recordamos al Club del Clan. Sus intérpretes y su música.

Audio de Les Luthiers: “Los premios Mastropiero” .

La música: Ennio Morricone, Adiana Varela, Roberto Goyeneche, Michael Bublé, Mercedes Sosa y Piero, Elis Regina.

