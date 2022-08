Patricia Bullrich, en Tres Arroyos: “Hay que hacer un shock muy fuerte de cambio en Argentina”

La presidente del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó esta mañana Tres Arroyos y afirmó que “hay que hacer un shock muy fuerte de cambio en Argentina”.

La llegada a la ciudad se dio en el marco de una recorrida por distritos de la Sexta Sección Electoral. Estuvo acompañada por Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y exdirector de Vialidad Nacional.

Bullrich visitó una empresa en el Parque Industrial, recorrió las calles céntricas, donde conversó con comerciantes y vecinos, y mantuvo un encuentro con dirigentes locales en instalaciones de Confitería La Perla.

“Estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, trabajando para fortalecer a Juntos por el Cambio en todo el país como opción y alternativa”, expresó.

“Son tiempos de cambio, la Argentina está en una situación de mucho deterioro material, moral y emocional de la gente. Hay que hacer un shock muy fuerte de cambio”, aseguró.

Sobre la economía, afirmó que “es todo un desbarajuste. Está toda atada con parches, por un lado se cierran exportaciones e importaciones, y, por otro, las posibilidades que el mundo está dando en este momento respecto al campo están desaprovechadas”.

“Nosotros vemos a nuestros vecinos sin retenciones y sin trabas a las exportaciones y vuelan. La Argentina está muy por debajo de las expectativas, lo mismo sucede con las industrias que al no poder importar parte de piezas o bienes de capital necesarios se generan cuellos de botella muy importantes”, añadió.

Hizo hincapié en que “hay una situación de ingresos bajos, una cantidad de gente que está atrapada en un sistema social que ha terminado siendo la peor de las trampas, una educación que ha bajado mucho su calidad. Muchas son las cosas que hay que encarar con valentía para lograr revertir esta situación”.

Bullrich consideró que “no solamente se necesitan ideas, sino acción concreta, ejecución y valentía para que no nos impidan porque sabemos que hay gobiernos que nunca tienen un paro general y hay otros a los que se los recibe con un paro”.

Finalmente, cuando se le consultó sobre su militancia de Montoneros a la actualidad, pasando por el Ministerio de Seguridad, dejó un mensaje: “los políticos que hemos podido demostrar coherencia y conducta podemos caminar y dar la cara. Es muy importante entender que una trayectoria se sostiene cuando uno está muy limpio y no ha entrado en ninguna de las lógicas corporativas o corruptas de la Argentina”.

En esa línea, Iguacel agregó que “acuerdos de la rosca política que no sean para la gente no prosperan y terminan en gente que no puede caminar: Patricia puede andar por la calle, siempre estuvo al lado de la gente, limpia, y por eso no solamente las ideas que se están preparando para un nuevo gobierno tanto nacional como provincial y en cada distrito sino también la valentía para llevarlas adelante y estar libre de carga la mochila para poder implementarlas, no debiéndole nada a nadie”.

