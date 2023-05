Patricia Bullrich: “Tres Arroyos sufre los problemas que sufre nuestro país”

17 mayo, 2023

“Es una ciudad importante que tiene desarrollo agropecuario pero que está sufriendo los problemas que sufre nuestro país”, dijo Patricia Bullrich al referirse a Tres Arroyos, en diálogo con LU 24.

Mencionó las dificultades que afronta el sector agropecuario y también los problemas de seguridad en el orden jurídico, y dijo que “la sociedad argentina está esperando un cambio para tomar el toro por las astas”, alegando que” existe una gran preocupación por la falta de trabajo, y que mucha gente vive por los planes”.

“En nuestro programa sostenemos que las cosas no van a ser fáciles; o cambiamos o a la Argentina su muerte lenta todos la vivimos o después la lloramos”, enunció.

En lo referente a la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Bullrich sostuvo que “en unos días se va a dar a conocer, estamos trabajando con los candidatos; cada uno va recorriendo distintos lugares, pero llegó el momento en que en pocos días lo vamos a conocer”.

Al pedírsele una visión sobre los tiempos pre electorales y la actualidad, la precandidata sostuvo que “Argentina está con un panorama muy sombrío, no solamente es un tema económico, sino la crisis social, nos sentimos tan deteriorados por lo que la gente va a comenzar a pensar, que cuando nos levantemos todos a trabajar, ya no haya privilegiados.”

“Algunos se van del país pero creemos que el 99 por ciento se queda en el país, entonces el objetivo es tener esfuerzo, trabajo y decisión para gobernar; en mi caso voy a poner mucho carácter porque se necesita mucha personalidad para seguir adelante”, anticipó.

La seguridad, un tema latente: “Que la Policía sienta que su trabajo es reconocido”

“He sido ministra de Seguridad y la gente me ha visto trabajar en ese cargo, y creo que se van a tener que redoblar esfuerzos, que el que las hace las pague, y dar más fuerza para que realmente se pueda poner en orden cada uno de los lugares, que la Policía sienta que su trabajo sea reconocido y protegido”, sostuvo.

En lo económico, Bullrich opinó que “tiene que haber equilibrio fiscal para que no se siga imprimiendo moneda”; y en educación dijo que la misma “vuelva a ser ejemplo de lo que ha sido el crecimiento de nuestro país”.

“Necesitamos tener una sociedad en donde no de lo mismo trabajar que no trabajar, que se ponga esfuerzo; en la vida para todo hace falta esfuerzo: para levantarse, estudiar, trabajar, son todas cosas que tienen un orden, una disciplina, y eso también lo da saber cómo va a ser el futuro de cada uno”, dijo.

“Me gustaría competir con Cristina pero parece que no quiere”

“Me gustaría competir con Cristina pero parece que no quiere; es una lástima, ya que ella es la que dirige ese espacio y debería ponerse al frente y no disimular que no tiene que ver con este gobierno. La verdad es que todos sabemos que Alberto Fernández, Guzmán, Massa, han sido sus inventos y así estamos; debería tener la responsabilidad de hacerse cargo o al menos discutirlo públicamente”, remarcó.

“Votar un programa, no una consigna o un marketing”

“Argentina tuvo años más duros, años mejores, pero hubo muchos años en que las cosas no han ido bien y es importante que continúen las cosas buenas, y exige que hay que cambiarlas en el país, y con la misma sinceridad plantearlas, como la cuestión impositiva; eso significa que la gente va a votar a un programa, no a una consigna o un marketing”, manifestó.

“Si seguimos imprimiendo dinero nunca se va a salir de la inflación” reiteró y dijo que “es necesario que vayamos y digamos la verdad sobre que es necesario un orden en ese sentido, se tiene que trabajar con mucha dedicación para hacer un cambio de fondo”.

Respecto a los créditos UVA tomados para la adquisición de viviendas, y ya en el tramo final de la entrevista, Bullrich mencionó que hay un proyecto que está trabajando el diputado Cobos, y que de resultar electa se ocuparían rápidamente de buscar una solución”.

