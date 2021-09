Patricia Pevé presenta su libro y la muestra “Estoy acá para vos” en el Mulazzi

27 septiembre, 2021 Leido: 23

La tresarroyense Patricia Pevé inaugurará una muestra de su original iniciativa “Proyecto de Arte Correo Internacional Estoy acá para vos”, en el Museo Mulazzi de Tres Arroyos. Será en la sala mayor, el viernes 1 a las 19, y además de las obras que ha curado desde 2017 entre las que recibió por correo desde distintos países, presentará su libro “Estoy acá para vos, una historia de resiliencia”, a las 20. También dará talleres gratuitos de arte postal, el martes y miércoles de la semana próxima, para los cuales los interesados deberán comunicarse con el Museo.

“El arte correo es una forma de estrechar puentes que a mí me sirvió para sanar, porque surgió de algo personal mío con el cáncer. Armé el proyecto y recibí más de 1000 cartas con imágenes y escritura, no las traje a todas pero me hace feliz mostrar esto en Tres Arroyos. Lo que hago es exponer, difundir estas cartas y el mensaje que apunta a la necesidad que tenemos todos de estar con el otro”, aseguró Patricia a LU 24.

