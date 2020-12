Patricia Pevé y su libro “Estoy acá para vos, una historia de resiliencia”

28 diciembre, 2020 Leido: 96

“Estoy acá para vos, una historia de resiliencia” , es un proyecto que llevó a cabo la Licenciada Patricia Pevé, reconocida docente de Tres Arroyos, que siempre estuvo íntimamente relacionada con el arte, y en este caso, su historia personal la llevó a trabajar en este proyecto, que es un “libro objeto” según describió, ya que combina la lectura e ilustraciones.

“El libro salió hace unos días, fue el trabajo de casi un año, o más de un año, entre que lo pensé y lo ejecute” expresó Patricia, y agregó “contenta de que haya salido, porque es un proyecto que se viene gestando desde hace tres años con el proyecto de arte correo y ahora en esta nueva etapa con el libro”.

Tal como lo comentó Patricia en LU24, el libro combina su historia personal de resiliencia, y obviamente el arte, y en ese sentido relató: “Yo hace tres años fui diagnosticada con un cáncer de ovario, a partir de ello nació un proyecto, de arte correo, que se llama ‘estoy acá para vos’, con esa denominación porque entendí que en la enfermedad, uno no debería estar solo, ni en la enfermedad ni en ninguna situación de vulnerabilidad” . Y continuó “pensemos ahora en la pandemia, todo lo que tuvimos que atravesar, más allá de estar enfermos o no, mucha gente que estuvo en solitario”.

“Se llama ‘Una historia de resiliencia’ porque cuenta un poco mi paso por la enfermedad, sin golpes bajos, y la relación con el arte, y como uno puede atravesarlo y ser resiliente, salir de esa situación y no quedarse en ‘la pobresita’” indicó.

En cuanto a la creación de esta obra, comentó “el prólogo del libro está a cargo de Roxana Dauro que fue la editora, quien me ayudo a través de los talleres de escritura a trabajar todo lo que eran los textos, que eran un collage que yo tenía desparramado en mi casa y me ayudo de alguna manera a unirla y darle sentido y un sentido que está acompañado por imágenes de una ilustradora que también es de Tres Arroyos que es Guillermina de La Cal, entonces hay dos líneas de lectura, la palabra y también la imagen”.

“Es un libro distinto” manifestó Patricia, y explicó que “no es un texto de autoayuda, no es que doy recetas, sino que cuento un poco mi historia que alguna vez fue oscura y después de la enfermedad se ilumino”. Estar para el otro, más allá de las diferencias.

El libro tiene un valor de 500 pesos, y se podrá conseguir comunicándose directamente con su escritora, “voy a estar el 30 y 31 en Tres Arroyos, me pueden escribir por mensaje privado de facebook, o si no me dejan un mensajito, en Instagram estoy con una página @estoyaca.paravos”.

Para finalizar, indicó “con todo lo recaudado, yo a lo largo de estos tres años hago muchas muestras, hablo en general de arte y oncología, estoy en congresos, es autogestivo, entonces a mí me ayuda a trasladarme o a hacer las muestras que son todo un gasto económico, no un gasto emocional, por supuesto”. Y concluyó “a mí me ayudaría un montón, la ayuda de los tresarroyenses para seguir con este proyecto, es un proyecto a largo plazo porque el dia que mi médico oncólogo me diga veni dentro de un año, que falta un tiempito, ahí concluiría una parte, pero estaría muy bueno que lo pudieran comprar y tener, y además es un libro objeto, que se puede leer y también mirar”.

Volver