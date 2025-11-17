Patricia Zurita llega con muchas ganas al Concejo Deliberantes
La Concejal Electa por Fuerza Patria, tomara su cargo el 10 de diciembre, en diálogo con LU 24, Zurita dijo “estoy muy contenta y le agradezco a todos los vecinos que confiaron en la Gestión de Pablo Garate”, luego expresó que “en estos últimos días, acompañe a mis compañeros a las distintas sesiones del Concejo, tengo muchas ganas y expectativas, me preparé de la mejor forma”.
“A parte de la Educación, también me gustaría abordar el tema familiar, social y otras cuestiones, como así también, además, voy a recorrer todos los barrios y localidades, como en campaña”, expresó.
“Siempre me gustó la Política, desde que estaba en el Colegio Holandés”, afirmó y luego mencionó que “después Jubilarme pude meterme de lleno, estoy segura de que los vecinos se van a sumar acompañando cada proyecto”.