Patricia Zurita llega con muchas ganas al Concejo Deliberantes

17 noviembre, 2025 0

La Concejal Electa por Fuerza Patria, tomara su cargo el 10 de diciembre, en diálogo con LU 24, Zurita dijo “estoy muy contenta y le agradezco a todos los vecinos que confiaron en la Gestión de Pablo Garate”, luego expresó que “en estos últimos días, acompañe a mis compañeros a las distintas sesiones del Concejo, tengo muchas ganas y expectativas, me preparé de la mejor forma”.

“A parte de la Educación, también me gustaría abordar el tema familiar, social y otras cuestiones, como así también, además, voy a recorrer todos los barrios y localidades, como en campaña”, expresó.

“Siempre me gustó la Política, desde que estaba en el Colegio Holandés”, afirmó y luego mencionó que “después Jubilarme pude meterme de lleno, estoy segura de que los vecinos se van a sumar acompañando cada proyecto”.

