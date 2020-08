Patricio Ferrario recordó el legado de René Favaloro

2 agosto, 2020 Leido: 68

El exdirector y fundador de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, doctor Patricio Ferrario, recordó por LU 24 al cardiocirujano René Favaloro al cumplirse 20 años de su fallecimiento el pasado 29 de julio. “Fue un hombre excepcional comparable a los próceres más grandes de la Argentina”, dijo.



“Lo conocí y pude hablar mucho con él, pude hablar de política y de literatura, pude hablar de historia, a él le gustaba mucho la historia y la literatura y a mí también, varias veces conversamos e intercambiamos libros. He hablado con él de sus experiencias en Israel y EE.UU., de su intervención con varios políticos a los que incluso operó en su clínica”, contó.

También se refirió al pedido de ayuda que realizó Favaloro al entonces Presidente Fernando De La Rúa para su clínica y dijo que “no está mal que un político otorgue subsidios, lo que está mal es que le otorguen subsidios a personas que con la plata hacen cualquier cosa”.

“Si René Favaloro recibió subsidios, está muy bien. En cualquier país desarrollado una persona que tiene jerarquía científica y académica recibe subsidios del Estado. Todo lo que se está haciendo en investigación por el coronavirus ahora en centros de investigación, en universidades de EE.UU., de Israel, de Escocia, de Inglaterra, son entidades que se financian con aportes públicos y privados y eso no está mal”, agregó.

En tanto que resaltó que “en la Fundación Favaloro se atendía todo el mundo, se atendían gratis y mejor que en muchos hospitales públicos”.

Finalmente sostuvo que “si Favaloro se hubiese quedado en EE.UU. hubiera podido hacer mucho más de lo que hizo en la Argentina y hubiera logrado mucho más de lo que hizo en Argentina, de eso no hay dudas”.

“La maniobra más peligrosa de la corrupción es hacernos creer que todos son iguales, y no todos son iguales. Entonces cuando se insiste en que Favaloro recibió subsidios del Estado, yo digo si señor y está muy bien”, cerró.

*Imagen de Archivo.

Volver