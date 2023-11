Patricio Ferrario y la situación que atraviesan los colegios de gestión privada

2 noviembre, 2023

El Coordinador General de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, Patricio Ferrario, de visita en LU 24, habló respecto a la situación de las escuelas de gestión privada y dijo que “en este momento hay varias situaciones en Capital y el conurbano donde están complicada la situación, ante posibles cierres, consecuencia de la situación económica que es la misma situación por la que pasan los argentinos en la actualidad”.

“Hay de todo en la viña del Señor, especialmente en los colegios de Tres Arroyos que son entidades de bien público, que son los que estamos sufriendo más porque el gasto más grande es en personal, que hay que respetarlo porque hay ajustes que a veces no pueden respaldar, en el caso de Tres Arroyos todos tienen funciones que exceden lo que es obligatorio pero hay casos en los que es un negocio, pero esto es una historia totalmente distinta, y en el caso de las instituciones de la región todas están en otra situación”, sostuvo.

“Hay que distinguir el colegio de gestión privada que esta encarado como negocio o enfocado en el sector de la población que tiene mayor poder adquisitivo”, sostuvo y dijo además que “en el caso de subsidiar a los que buscan apoyo, desde Provincia se hace un dictamen en el que se dice si corresponde el aumento de la subvención, aunque hay colegios que tienen el dictamen favorable que dada la situación actual no les llega el subsidio”. Hay otros gastos de personal que no están subvencionados como el sistema de limpieza y seguridad, y en el caso de las agropecuarias los que trabajan en el campo”, graficó.

“En algunos casos se logra una transición para que no sufra el alumno, y se han logrado siempre por contacto político, cuando un colegio se encuentra en situación de cierre el estado pueda incorporarlo y lo estatice, como pasó en Claromecó”, ejemplificó.

“Yo le puedo dar la tranquilidad que los colegios de gestión privada de la región cumplen una función social importante y nadie se lleva nada a su casa y vuelcan todo ahí y para comprar una computadora organizan eventos, cenas: es un bosque muy frondoso el tema de la educación privada yo conozco escuelas en el monte misionero que el estado sostiene y también de gestión “privada que cobran 800 dólares de arancel”, dijo.

Yo no recomiendo esas escuelas de 800 dólares porque son escuelas burbuja donde los chicos se forman en un contexto que no es del país; tienen que formarse en un contexto de integración social, en la escuela tiene que estar el hijo del dueño del campo y el hijo del peón rural, y eso no tiene que poner mal a nadie y Tres Arroyos tiene felizmente experiencias en esto que hay que sostener y defender por lo que insisto que no hay que generalizar porque algunos medios publican “los colegios privados” pero hay que ver en qué contexto están esas instituciones”, concluyó.

