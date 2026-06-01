Patrimonio Histórico: “si no hacemos nada, no nos va a quedar nada”, dijo Cortés (audio)

1 junio, 2026 122

La demolición de la Casa Hurtado en Claromecó generó debates donde la argumentación, por un lado, justificó una postura en favor de la preservación del patrimonio histórico, ante todo, y por el otro la defensa de la propiedad privada donde prevalece siempre la decisión del dueño.

Desde el Museo Regional Anibal Paz de Claromecó, este lunes, presentaron una nota al Concejo Deliberante para proteger otros dos edificios históricos de la localidad: la Casa de la Familia Bellocq y el Almacén La Palma. Hugo Cortés, integrante de la Comisión Directiva del Museo, en diálogo con LU 24, expresó que “queremos que no ocurra lo mismo con otras propiedades históricas. Si no hacemos nada, no nos va a quedar nada”.

Sobre la Casa Hurtado, dijo que “sentimos una gran impotencia viendo como se demolía”. Agregó, luego, “nunca supimos que puerta golpear para cuidarla. Se hablaba de que había una comisión de Patrimonio Histórico, nadie sabía quiénes eran y dónde estaban. Recién cuando pasó la demolición supimos que durante años no funcionó y que ahora, hace dos años, lo está haciendo. Por eso le presentamos el proyecto”.

Cortés aclaró, además, que “nosotros no estamos en contra de la propiedad privada, para nada. Nosotros no imponemos nada. Mandamos la nota para que se haga algo con estos edificios que son anteriores a la fundación del pueblo, para preservar la historia”.

Para cerrar, Cortés dijo que “esta vez nos dijeron ‘es tarde’, así que ahora actuamos con tiempo”, finalizó.

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