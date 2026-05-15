Patrulla Urbana y la Policía evitaron robo de una moto. 2 aprehendidos

15 mayo, 2026 0

Dos delincuentes intentaron robar una moto en calle Matheu al 200, situación que fue advertida por el dueño del rodado, que puso en fuga a los malvivientes, que para lograr su cometido habían dañado el tambor de contacto y traba volante mediante el uso de un elemento armado con partes de una cuchilla.

Gracias al rápido alerta a integrantes de la Patrulla Municipal se logró dar con los ladrones, en Avenida del Trabajador y Pasaje Volponi, reteniéndolos en el lugar hasta la llegada de la Policía, cuyos agentes aprehendieron a un mayor, de 20 años y a un menor de 15.

Se secuestró una moto Zanella ZB de 110 cc., en la que se movilizaban y el elemento mencionado con el cual pretendían llevar adelante el atraco.

Se destaca la importancia del trabajo articulado entre la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Patrulla Urbana, y las fuerzas policiales, lo que permitió una rápida intervención y la frustración del hecho delictivo.

Por disposición judicial, el menor fue entregado a sus progenitores, mientras que el mayor quedó a disposición de la justicia en actuaciones caratuladas “Robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor de edad”.

Intervienen la U.F.I.J. Nº 17 y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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