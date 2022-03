Paula Di Stéfano, en el Día del Síndrome de Down: “Andy nos enseñó mucho a nosotros”

21 marzo, 2022

Paula Di Stéfano, mamá de Andrés Cristaldo (20), compartió sus reflexiones en torno al Día del Síndrome de Down, que se recuerda hoy 21 de marzo. “Nosotros, los papás, vamos acompañando a nuestros hijos en sus deseos, en sus sueños. El era fanático de uno de los guardavidas de Dunamar cuando era chico, le gustaba su sombrero, y decía que de grande iba a ser guardavidas. Cuando yo me recibí en gastronomía, también quería ser cocinero, pero finalmente, cuando terminó la secundaria, nos preguntó si tenía que seguir estudiando, y le dijimos que podía hacer lo que quisiera, porque nosotros lo íbamos a apoyar, estudiando o trabajando. Y entonces nos dijo que quería ser guardavidas, y así arrancó. Es una pasión para él, ahora está nadando para rendir examen en Azul”, contó.

“Andy es super tranquilo y ordenado, muy seguro de sí mismo. Le gustan mucho los deportes, trabaja en fotografía con Emiliano Videla, y nosotros desde muy chico, como mamá y papá, siempre le dijimos que todo se puede en la vida, que no hay que tenerle miedo al fracaso. Hoy es un árbol que creció y nosotros somos el palito que está al lado, sosteniéndolo. Es muy especial como persona, y nos ha enseñado mucho a nosotros, es muy bueno y responsable”, aseguró Paula.

Di Stéfano destacó el gran abanico de cosas en las que fue incursionando Andrés, en sus 20 años de vida, y la forma en la que ha sido incluido por sus compañeros de actividades. Y también reflexionó respecto de “lo mucho que hubo que remar en su escolaridad. Logramos el título secundario, Andrés fue uno de los primeros en recibirlo, pero fue difícil; fue muy lindo lo que transitó en el Colegio Holandés, pero la adolescencia es un período difícil. Allí comprobé que Andy tiene una cabeza impresionante”.



