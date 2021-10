Paula Di Stéfano ocupa desde hoy una banca en el Concejo: “mi expectativa es la mejor”

7 octubre, 2021 Leido: 94

“Es una muy buena noticia para mí y lo voy a disfrutar”, aseguró hoy la chef Paula Di Stéfano, quien asumirá hoy una suplencia en el Concejo Deliberante en la banca que ocupa el vecinalista Lucas Carrozzi. “Mi expectativa es la mejor, es la de acompañar el trabajo que hace el intendente en distintas áreas como la educación, el deporte.

Además como todos saben, soy mamá de Andy y trabajo con la discapacidad desde hace 20 años, desde que lo pude tener en mis brazos a los 8 meses y nunca dejé de trabajar en estos temas, de hecho llevo muchos años en el Consejo de Discapacidad e incluso involucro mi trabajo en la gastronomía también en la discapacidad, porque doy talleres inclusivos, investigo sobre la celiaquía y hago recetas al respecto, entre otras cosas”, sostuvo Paula.

“El Movimiento Vecinal es un grupo de gente muy buena y honesta, que siempre me ha respondido cuando trabajé en instituciones, y eso es lo que me movió a formar parte, siempre he trabajado en silencio pero es lo que quiero brindarles a los vecinos”, indicó.

Volver