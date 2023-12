Paula Distéfano y un nutrido agradecimiento

10 diciembre, 2023

“Agradezco a los concejales por la ayuda brindada ante cada pregunta, me hice de grandes amigos, nunca pensé que me iba a llevarme a una gran amiga, Claudia Diez, quien siempre me apoyó, me acompañó y si tenía que defenderme me defendía; también a Graciela Callegari, al Concejal Groenenberg, a los secretarios y especialmente al intendente Carlos Sánchez, y a Claudia Cittadino, porque estoy acá por ella y me dieron la oportunidad de estar ese poquito tiempo”, dijo la edil Vecinalista Paula Distéfano en su despedida.

Fundamentalmente agradezco a mi hijo Andy, quien aprendió a estar solo, y ayudó a que mamá pueda estar acá, y pueda ayudar al resto”.

