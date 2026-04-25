Paula Rizzi, entre las mejores atletas de la provincia

25 abril, 2026 0

La atleta de la escuela municipal de San Cayetano, Paula Rizzi, cumplió una sólida actuación en el Campeonato Provincial U20 (una categoría superior a la suya), desarrollado en La Plata.

Allí logró ser finalista en la prueba del lanzamiento del disco, muy cerca de su mejor registro con el implemento de 1kg, pudiendo realizar los seis intentos a los cuales solo accedieron las 8 mejores de la prueba.

Paula, quien fue acompañada por el profesor Mauro Cabrera, finalizó en la séptima posición de la clasificación final, con un mejor intento de 28.39 metros.

Culminada la competencia, la joven atleta manifestó que terminó con “buenas sensaciones, cómoda lanzando y muy conforme porque además me sirve como experiencia para futuras competencias”.

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