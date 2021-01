Paulatina recuperación de Felipe Di Francesco: igual lo operarán

10 enero, 2021 Leido: 638

El estado de salud de Felipe Di Francesco, el joven agredido por dos rugbiers en Claromecó, evoluciona bien y la lesión que presentaba en el ojo mejora con el correr de los días, así lo contó su padre a LU 24, y agregó que “hoy estoy contento porque el ojo que gracias a Dios no lo va a perder, eso no quiere decir que no vaya a tener un desprendimiento de retina, pero es operable”.



Además dijo que “la nariz hay que operar porque tiene, aparte del tabique quebrado, también los huesos propios de la nariz están quebrados y eso dificulta la respiración, está semana vamos a consultar un otorrino de Buenos Aires para operarlo”.

En cuanto a las lesiones que su hijo presenta en su boca mencionó que “los dientes se les hizo un arreglo provisorio pero en dos hay que hacer un implante”.

Con respecto al avance de la causa declaró: “Ellos pusieron un abogado penalista de peso pesado y quieren justificar lo injustificable, que son lesiones leves, una quebradura de nariz en varias partes y 5 dientes rotos, eso es grave”.

Volver