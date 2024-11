Payasolidarias cierra un “año complicado”

“Fue un año complicado, tuvimos que reducir la cantidad y ponernos a seleccionar porque no nos alcanza”, aseguró a LU 24 Cristina Ruiz, referente del Comedor Payasolidarias.

Actualmente son 88 niños los que concurren a la tarde para merendar, participar de diferentes talleres y cenar. Además, asisten a 23 adultos mayores que almuerzan y meriendan.

“La ayuda es de los vecinos que van colaborando día a día, no tenemos nada fijo como para poder resolver un menú, problema que tenemos hace años”, explicó.

Asimismo, destacó que “tenemos un montón de gente que nos ayuda, Tres Arroyos es muy solidario, pero las donaciones no son las mismas. No podemos tener un menú fijo es lo que vamos consiguiendo día a día”.

“No tenemos ayuda municipal ni de ningún sector político. Todo lo que recibimos es de comercios y la gente solidaria que se suma”, afirmó Ruiz.

Finalmente, indicó que este lunes arrancaron la Colecta de Navidad.

Quienes puedan colaborar, dirigirse a Jujuy 1042 o comunicarse al teléfono 2983-341839.

