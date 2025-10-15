Pcia de Buenos Aires: Nueva edad para realizar mamografías

15 octubre, 2025 0

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires estableció que la edad la edad de la primera mamografía se indicará, a partir de ahora, a los 40 años y con una frecuencia bienal, y según criterio médico, hasta los 75, siempre que se trate de personas sin antecedentes familiares de este tumor.

De esta manera, dicho estudio se realizaría diez años antes de lo que se venía recomendando para una detección temprana del cáncer de mama.

“La decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de indicar la primera mamografía a partir de los 40 años en sus centros de salud y hospitales es pionera en el país y busca aumentar las posibilidades de diagnosticarlo de manera equitativa, en forma oportuna, tratarlo y curarlo”, sostuvo Marina Pifano, directora del Instituto Provincial del Cáncer (IPC).

Volver