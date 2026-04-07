(audio)Peca: “No logramos un acuerdo con el Ministerio de Transporte”

7 abril, 2026 0

ATCADE, volvió de La Plata con las manos vacías y malas noticias, para conocer más detalles LU 24 le consultó a Peca Distéfano quien dijo “nos fue mal, fuimos con un porcentaje y costo, para obtener un 16% pero nos ofrecieron el 10, por eso no llegamos a ningún acuerdo”.

“Fue una reunión larga y extensa, tuvimos conflictos con FETRA, quienes quedaron desafectados de la Mesa de Transporte, iremos a un paro ya todos los puertos pararon de trabajar y reclamaremos pacíficamente”.

“El Puerto Quequén tiene 11 barcos esperando para cobrar y salir nuevamente, debemos buscarle una solución”, detalló. Y mencionó “las tarifas que cobramos no nos alcanzan”.

“La suba incontrolable del Gasoil y Nafta nos afecta considerablemente, por que no te avisan nada, te enteras cuando llegas y cargas menos. En cada negociación siempre nos quieren dar menos, y eso nos afecta para mantener todo el equipo de trabajo”, aseguró.

“Ni bien lleguemos a Tres Arroyos iremos a una Rotonda para protestar y esperar un nuevo llamado del Ministerio de Transporte. Invitamos a todos los que deseen acompañarnos en esta situación”.

“Hace muchísimo que no hacíamos un paro, por otro lado, esperamos que esto cambie, mejorando nuestra situación y los costos”, concluyó.

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