Pecker: “fue un brote que nos agarró muy rápido” sobre la situación de casos activos en Orense

12 febrero, 2021 Leido: 59

Eduardo Pecker, delegado de la localidad de Orense, dialogó con LU24 sobre la situación que está transitando la comunidad tras detectarse gran cantidad de casos positivos durante la semana.

El día miércoles eran 22 los casos activos en la localidad, en la jornada de ayer se realizó una campaña detección de casos, por lo que se concretaron 38 hisopados, y de los cuales surgieron otros 8 casos positivos.

Según indicaron las autoridades sanitarias en el informe diario, “sería un foco controlado” y así lo afirmó también Eduardo Pecker: “está focalizado el problema, si bien lo tenemos, porque no nos podemos desentender del problema, estaría un poco más controlado, pero lógicamente tenemos que seguir con los buscando y seguir con los cuidados, porque esto no está solucionado”.

El delegado de Orense, explicó que “fue un brote que nos agarró muy rápido”, pero indicó que siguiendo con los cuidados que ya se conocen, reduciendo las reuniones sociales y no permitirse relajar en cuanto a las medidas sanitarias, se podrá revertir la situación.

“Creemos que la gente nos va a acompañar, nos están acompañando” sostuvo Pecker, y agregó “si ajustamos los cuidados, dentro de unos días vamos a estar mejor”.

Para finalizar, manifestó que desde la delegación, y en conjunto con la población “iremos tratando de ajustar todo lo más posible, y tratar de salir, para que esto sea un mal recuerdo nada más”.

Volver