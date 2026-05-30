Pediatría del Hospital: 24 x 7

30 mayo, 2026 0

Una de las propuestas de campaña del actual intendente Pablo Garate fue optimizar el servicio de atención pediátrica del Hospital Pirovano. La voluntad se puso de manifiesto, entre las autoridades sanitarias locales y los profesionales que integran el equipo de trabajo que desarrolla su labor por la salud de los niños.

El sistema, por más que se cumpla gran parte del día con guardia activa y luego pediatras disponibles hasta cumplir las 24 horas de servicio, se ve superado por la gran cantidad de casos de distintas patologías que afectan a los más pequeños.

A ello hay que sumarle que el único servicio de guardia activa en Tres Arroyos está en el Centro Municipal de Salud y se hace el mayor esfuerzo para atender las necesidades de las familias.

Y otro ingrediente a tener en cuenta, es que las épocas de temperaturas bajas como la que transitamos, son propicias para que las enfermedades respiratorias, una constante en los niños.

Los que concurren al área de Pediatría del Hospital, prácticamente tienen presencia las 24 horas del día en la sala de espera y todos los casos son atendidos en su debido momento priorizando la gravedad de los casos. Se apela a la buena voluntad de los padres que saben de lo difícil que es lograr la atención de niños enfermos de una comunidad de 70.000 habitantes con solo un centro de urgencias y emergencias para la población de hasta 12 años.,

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