Pedido de implementación del Cupo Laboral Trans al Intendente Municipal

4 diciembre, 2020 Leido: 134

En la mañana de hoy, representantes de la comunidad Trans de nuestra ciudad, presentaron al Intendente Municipal, una carpeta con información sobre la necesidad de que se tenga en cuenta el cupo laboral trans. Según afirmó Nabi Goin “la ley todavía no está aprobada, se está pidiendo que entre en recinto en capital, lo que si hay un decreto que hizo extensivo que la ley de cupo laboral sea implementada”.

“Somos personas trans, travestis, transgénero, no binaries” dijeron, y con la necesidad de la comunidad expresaron que “lo que estamos haciendo en primera instancia, es presentarle esta carpeta con información al intendente mostrando que estamos, que la población trans en Tres Arroyos existe es también un primer acercamiento para empezar a trabajar en conjunto este tipo de cuestiones”.

Principalmente se presenta la información con la intención de que “el departamento de recursos humanos que va a hacer la recepción de los currículos, y todos los entes con los que se articulara esto como la mesa intersectorial organismos públicos que van a recibir empleados diferentes a lo que estamos acostumbrades a vivenciar tengan las capacitaciones y las sensibilidades necesarias eso es fundamental, sabemos que es un proceso, los cambios de paradigmas no se hacen de un dia para otro”.

“Cuando alguien habla en primera persona, es diferente a que otre ponga una necesidad que no la vivencia”, resaltó Nabi, junto a sus compañeres que se hicieron presentes hoy en el municipio para presentar la propuesta al jefe comunal.

Por otra parte, recordó que “en cuestiones de derechos si hacemos antecedentes, tenemos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género”, y agregó “tenemos también garantizado el derecho a la salud y a los tratamientos que tienen que ver con las modificaciones corporales, los tratamientos hormonales y ahora vamos por el cupo laboral trans que no solamente es la posibilidad de acceder a tener un trabajo digno y formal sino que también te facilita el acceso a la vivienda, a la educación, y es una ley que tiene un abordaje integral, no nos olvidemos que las feminidades trans tienen una esperanza de vida de 36 años”, por eso desde la comunidad resaltan la necesidad de hacer avances en este tipo de cuestiones que son fundamentales para mejorar su calidad de vida.

En consonancia con el pedido de la comunidad Trans Tresarroyense, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante el decreto 721/2020 estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, en un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti trans. Asimismo, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la resolución, conduciremos la Unidad de Coordinación Interministerial que estará integrada, además, por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación de la Nación.

Se realizará una reunión el 16 de diciembre y se agradece a quienes adhieren a la solicitud

La comunidad Travesti Trans y No Binarie de Tres Arroyos, organizada de manera horizontal y asamblearia, realizó la solicitud con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público y fue adoptada por el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos bajo la Ordenanza Municipal Nº7344/20 firmada por unanimidad por todos los bloques en julio de 2020.

Junto con la entrega de la carpeta con información sobre el pedido concreto, desde la Comunidad destacan también que a través de un encuentro informal de un integrante del colectivo con el Intendente Carlos Alberto Sánchez en el día de ayer, se pautó una audiencia que tendrá lugar el miércoles 16 de diciembre a las 10 de la mañana con el objetivo de poner en marcha las acciones y proyectos para hacer efectivos los derechos adquiridos.

Expresan que “aguardamos la reunión con expectativa y toda nuestra disposición para coordinar los esfuerzos de las organizaciones junto con las instituciones municipales”.

Por otra parte, agradecen especialmente a quienes adhirieron al pedido de implementación del cupo labora Travesti Trans y no Binarie en Tres arroyos:

• Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Daniela Emmma Castro, Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual y Romina Pereyra, Directora de Asistencia y Acceso a la Justicia de Victimas de Violencia por razones de género.

• Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Silvia Vilta. Dirección General de Cultura y Educación y Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

• INADI. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Victoria Donda, Directora.

• Capicua Diversidad. Organización Civil por los Derechos de las personas Trans y LGB.

• Secretaria de Genero de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Delfina García Larocca.

• Centro de Referencia Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

• Consultorio Amigable de Tres Arroyos (Efectores del Programa de Hormonización para Personas Trans)

• Servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud

• APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

• Socorristas en Red de Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves (Socorro Rosa)

• Colectiva Feminista Ni Una Menos Tres Arroyos

• Colectiva Feminista de Chaves

• Docentes por la ESI (Educación Sexual Integral)

• Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad de Tres Arroyos

• Grupo Construyendo

• UPCN, Unión Del Personal Civil De La Nación

• Bloque de Concejales del Frente de Todos

• Frente Peronismo Feminismo y Diversidad

• Frente de Mujeres e Igualdad de Género de La Cámpora Juana Azurduy

• Movimiento Evita Tres Arroyos

• Movimiento Evita Adolfo Gonzales Chaves

• Mujeres Evita Tres Arroyos

• Movimiento Mayo Tres Arroyos

• Frente Peronista de las Localidades

• Agrupación “La 23 de Mayo Reta”

• Mujeres – MTE Mar del Plata. Frente de Mujeres del Movimiento de Trabajadores Excluidos

• Diferentes vecinos de la Ciudad de Tres Arroyos

