Pedone y Arámbulo: “El voto a Massa es importante para la gestión local”

13 noviembre, 2023

Federico Pedone y Rubén Arámbulo, impulsaron el voto a Sergio Massa en los estudios de LU 24.

Ambos militan junto al intendente electo Pablo Garate: Pedone es comerciante propietario de El Mundo de las Tartas y hombre dedicado al automovilismo, y Arámbulo vende muebles en su local.

Pedone asimismo, estará vinculado en el gobierno municipal en la Secretaría de Producción de la comuna y dijo a LU 24: “tuve un acercamiento con Pablo por mayo – junio, me invitó a participar y empezamos la campaña, paso todo muy rápido y estoy aprendiendo; nunca me metí mucho en la política, pero me identifique mucho con la manera de laburar de Pablo y espero seguir en ese camino. Voy a estar vinculado al comercio, a los emprendedores, al desarrollo productivo del área junto a Rosotti, que será el secretario. Es una oportunidad de aprender como lo he hecho todos los años”.

“Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es salir a caminar, a escuchar a cada vecino, cada comerciante o emprendedor y saber dónde hay que apuntar”, agregó.

Rubén Arámbulo, en tanto, explicó que su contacto con Garate se dio “un día le dije que me gustaba participar, debuté este año, activamente en la política, de lleno”

Opinó que “le falta mucho desarrollo en el centro de la ciudad al comercio, para que la gente tenga muchas ganas de salir a pasear, como era antes, hay mucho para trabajar, para caminar por todos los negocios, mejorar la infraestructura, la iluminación, creo que mi parte será aportar desde ahí”.

“Creo que si gana Sergio el domingo Tres Arroyos va a tener una gran oportunidad de crecimiento, con Pablo en la municipalidad y Sergio en la Nación. Si hay gente que tenga dudas en su voto, lo mejor para la Nación y para Tres Arroyos es votar a Massa. Hoy me enteré que se están firmando los convenios para que continúe el ahora 12”, concluyó.

“Votar a Massa es una oportunidad muy grande ya que si gana tendríamos un eje de alineamiento para poder llevar a cabo los objetivos por la relación que tiene el intendente electo”, cerró Pedone.

