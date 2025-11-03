Pedrada en Huanguelén: Cayó granizo del tamaño de un huevo (audio)

Esta tarde, alrededor de las 17:00, una fuerte tormenta con una granizada de gran tamaño azotó a la localidad de Huanguelén.

Leandro Villar, desde Radio Universal en diálogo con LU24, dijo “nunca había visto algo igual, en algunos lugares cayeron piedras del tamaño de un huevo y de pelotas de tenis”.

Aseguró que recién mañana – por este martes – se sabrán las consecuencias del temporal “que se desató con intensidad durante treinta minutos, comenzó con lluvia”, y que todavía no salen del asombro “por el tamaño del granizo”.

Lamentó, además, los malos recuerdos que traen estos fenómenos climáticos que se han dado en el año en esa y otras localidades, por los destrozos, las caídas de árboles, postes y las familias que pierden, a veces, parcial o totalmente sus bienes.

Villar acotó además que las lluvias precipitadas superaron en un 50% la media anual, que es de unos 800 mm., ya que con el fenómeno que se desató este lunes llegan a 1250 mm, cuando restan dos meses para culminar el 2025, y recordó a su vez lo producido hace 40 años cuando se produjo la inundación que dejó bajo el agua a Lago Epecuén.

