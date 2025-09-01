Pedro Cattanio ganó el sorteo final de la Sociedad Italiana

Con el número 1219, Pedro Patricio Cattanio se hizo acreedor al premio mayor de la 20ª Campaña de Socio Protector de la Sociedad Italiana de Tres Arroyos, consistente en una vivienda ubicada en calle Brown 644.

El segundo premio, diez millones de pesos, correspondió al 1114 de Leandro de la Cal, el tercero, cinco millones, al 1303 de Rubén Montes.

Del cuarto al décimo, ganaron dos millones y medio cada uno, en este orden: cuarto, 8405 de Néstor Fabián Blanco; quinto, 4704- fuera de juego- pasó a Lucía Vitola con el 5053; el sexto fue para 1413 de Néstor Camejo; séptimo, 2267 de Gerardo Christensen, octavo 0902 -fuera de juego- pasa al 0234 de Rubén Darío Castillo; noveno5416 – fuera de juego – pasa a 8721 de Marisol Fernández, y el décimo fue para Marta Cardano con el 6032.

