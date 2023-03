Pedro Ferretti, feliz por el asfalto para el Fonavi Norte y ATEPAM: “Sánchez me cumplió”

31 marzo, 2023

El presidente de las comisiones vecinales de los barrios Fonavi Norte y ATEPAM, Pedro Ferretti, se mostró muy contento por la obra de pavimentación que comenzará a ejecutarse el lunes 10 de abril en ese sector de la ciudad.

“Primero conseguí el cordón cuneta y ahora el asfalto que estaban esperando desde hace más de 30 años”, expresó en diálogo con LU 24.

“Yo no hago política, es todo de corazón. Voy a cumplir 79 años y sigo ayudando”, afirmó.

El pasado miércoles los vecinos se reunieron con el Intendente y al respecto Ferretti contó que “se lo agradecí un montón, siempre hablamos bien y claro, sin discusiones. Sánchez me cumplió en todo”, aseguró.

Asimismo, destacó que “siempre fueron así, no porque vaya a haber elecciones. Yo gestiono personalmente, nada de notas. Hablo con respeto”.

En tanto, indicó que está pendiente conseguir las escrituras para las viviendas del Fonavi.

Finalmente, Ferretti recomendó a otros barrios conformar comisiones para poder avanzar en la gestión de obras.

