Pedro Lines será el sucesor de Marco Lavagna en el INDEC

2 febrero, 2026

Luego de la renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que Pedro Lines será designado como sucesor.

Caputo mencionó que es un funcionario de una trayectoria intachable, de perfil técnico, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una maestría en Economía otorgada por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Además, está realizando estudios de posgrado en Minería de Datos en la Universidad Austral. En el Indec, ocupó la posición de director técnico.

En cuanto a Lavagna aseguró que se fue en buenos términos, y aunque hubo diferencia de criterios en cuanto al trabajo, todo fue conversado y no tomó por sorpresa la decisión.

