Pedro Luro celebra tener su primer Sacerdote

3 septiembre, 2021

El 11 de septiembre, la comunidad de Pedro Luro tendrá una particular celebración y se trata de la ordenación como sacerdote de un hijo de la localidad, Mauro Groso. Hace un tiempo que el “Cura Mauro”, viene desempeñando su actividad en nuestra ciudad, más precisamente en la Parroquia del Carmen.

Mauro contó algunos aspectos de su decisión, “Soy de Pedro Luro, vine a Tres Arroyos en marzo del 2020, justo unos días antes que comience la cuarentena, y el 11 de septiembre me ordenan sacerdote.

La formación consta de ocho años de estudios, donde cuatro corresponden a filosofía y cuatro a teología, pero, lo más importante además de la formación de la carrera es la parte humana y pastoral. En nuestro caso también es una opción de vida poco común en estos tiempos que corren”.

Groso agregó también que desde joven le gustó mucho misionar y trabajar para la comunidad hasta que de pronto se dio cuenta que su camino estaba directamente relacionado con el sacerdocio, “estando en Bahía Blanca sentí la necesidad de ingresar al seminario; comenzar a estudiar también te ayuda a decidir si realmente es lo que querés ser y en mi caso, a lo largo de los ochos años, me di cuenta que mi elección era la correcta”.

Con respecto a su entorno familiar, Mauro contó inicialmente no fue fácil, “en mi caso fue bastante difícil familiarmente, ellos no se lo esperaban, y al principio no les gustó mi elección. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que yo estaba feliz y contento y compartieron, durante el seminario, las experiencias de otros sacerdotes que estaban estudiando como yo y de a poco lo fueron aceptando, hasta el día de hoy que están muy felices”.

Mauro Groso fue designado a trabajar en Tres Arroyos por la Diócesis de Bahía Blanca, pero su ordenación será en su ciudad natal, donde la comunidad se encuentra realizando los preparativos para la celebración que contará también con la presencia del Obispo.

