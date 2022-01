Pedro Millenaar está trabajando nuevamente en la cancha de Villa: “me siento privilegiado”

27 enero, 2022 Leido: 446

El artista plástico y dibujante tresarroyense Pedro Millenaar, residente en La Plata, está completando el trabajo de pintura y murales que comenzó el año pasado en la cancha de Villa del Parque. Entrevistado por LU 24, el muralista que plasmó sus obras en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata tras el fallecimiento de Diego Maradona, e incluso también trabajó en la cancha de Estudiantes, aseguró que “soy hincha de Villa desde chico, hice las inferiores y jugué en la escuelita, así que además de entretenerme lo tomo como una devolución de favores a esto de poder poner más lindo el club, y lo estoy disfrutando”.

“Suelo venir en verano a visitar a mi familia entonces me tira ir a ver cómo está el club, y uso este momento, al estar más tranquilo el predio, para trabajar. Y por suerte las propuestas han tenido muy buena recepción de la gente, de la hinchada y hasta de otros clubes”, aseguró Pedro.

Sobre Maradona, cuya imagen plasmó el año pasado en Villa, Pedro recordó cuando siendo un niño lo vio en la cancha de El Nacional, y aseguró que tras su fallecimiento, que lo movilizó especialmente, le surgieron muchos trabajos de muralismo. “De hecho me permitió cerrar ese año, que había sido muy difícil por el inicio de la pandemia, desde el punto de vista económico. Y esto del muralismo, con el tiempo, se ha transformado en una salida laboral linda por la que me siento realmente un privilegiado”, concluyó.

