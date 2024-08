Pedro Peretti: “El peronismo no puede copiar las propuestas del Agroliberalismo”

9 agosto, 2024 0

El ex director de Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, está en Tres Arroyos invitado por el grupo La Patriada, para dar una charla sobre Política Agraria, en el Centro Cultural La Estación, este viernes a las 19:00.

En rueda de prensa, Peretti adelantó diversos tópicos referidos a la actualidad agropecuaria, e hizo un fuerte hincapié en que el peronismo debe debatir el tema tomando como antecedentes las reformas agrarias realizadas por Perón y Marotta y lo ocurrido en la década del 70, afirmando que “hoy el modelo prescinde del productor agropecuario y el 70% por ciento de la provincia de Buenos Aires está sembrada por empresas, por lo que ese productor está desapareciendo. Hoy se puede sembrar toda la Pampa Húmeda sin un solo productor agropecuario”.

“Es el debate central: si queremos una agricultura de mega empresas o miles de chacareros que se dediquen a producir”, explicó y referenció que “los alimentos recorren miles y miles de kilómetros y eso impacta en el salario, por lo que tenemos que discutir esas cosas. El peronismo debe peronizar la propuesta agropecuaria y defender las cosas que no se corresponden con la cultura del pasado, desde la década del 70, en que el peronismo discutía, por lo que debemos rescatar la esencia es tener un valor agropecuario que sirva a la Argentina y no a los grandes grupos económicos como ocurre ahora” .

“Necesitamos instalar el debate dentro del peronismo, el peronismo no puede copiar las propuestas del agroliberalismo, rescatando la reforma de Perón y Marotta, y otros ejemplos como los del 75”, dijo.

“Creo que hay una distorsión y que los medios de difusión han presentado al peronismo como enemigo del campo pero el peronismo permitió el acceso a la tierra, es el verdadero amigo del pequeño y mediano amigo productor, no del gran productor”, referenció Peretti.

“Desde el 90 al 2003 desaparecieron 200 mil chacras mixtas y en 2003 se hipotecaron 12 millones de hectáreas y fue Néstor Kirchner quien dijo que debían refinanciarse todas las deudas”, citó.

La primera lucha, es pensar con cabeza propia: no puede ser Clarín Rural quien de las noticias de lo que hay que hacer: ¿Quién le hizo creer a la gente que sacar las retenciones va a beneficiar al pequeño productor? ¡Es mentira!, tienen que ser fragmentadas, hay que dar una pelea entre los compañeros y poder discutir cuestiones como ésta”, finalizó.

