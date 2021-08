Pekemundo: las ventas por el día de la niñez fueron de un 10% más que en 2019

El día de la niñez se vivió con mucho movimiento en la ciudad, y la circulación de la gente se vió también reflejada en los comercios que ofrecen artículos para los más chicos. Guillermina Luzuriaga, encargada de la juguetería Pekemundo, en dialogo con LU24, sostuvo que en una comparación con el año 2019, las ventas tuvieron un incremento de más del 10%.

En ese sentido, indicó que “las ventas se comparan con el 2019, lo que arroja un incremento en las ventas del 10.9%” y agregó que “el 2020 no se tiene en cuenta en la Cámara del Juguete” ya que fue un año más que particular, en la industria del juguete y en muchas otras.

En cuanto a cuáles fueron los productos más elegidos, comentó que “hay diversidad de gustos, pero estaban muy de moda los juguetes anti-estrés, el pop it entre otros, esos fueron los más demandados”, además “las valijitas de Juliana, año a año se venden muchísimo, son accesibles, como también superheroes, disfraces, juegos de mesa”.

Una curiosidad que se vio reflejada desde que comenzó la pandemia, fue la demanda por los juegos de mesa, y principalmente los Puzzles, en ese sentido, la comerciante tresarroyense, aseguró que “fue impresionante la demanda, porque lo demandaban los chicos pero los grandes mucho más” y detalló que los adultos elegían los rompecabezas de màs de mil piezas, y los niños hasta 500.

Asimismo, en cuanto a los inconvenientes presentados ante la pandemia, sobretodo para adquirir mercadería importada, Guillermina comentó que “a nosotros nos presentan las novedades a principio de año”, pero muchas veces esas novedades no se pueden importar, pero de todas formas, aunque sea con demoras, los juguetes se logran conseguir.

El éxito en las ventas, tiene que ver también con las promociones e incentivos bancarios que están disponibles gracias a las tarjetas de crédito y a las nuevas opciones de billeteras virtuales, y con respecto a ello, Guillermina indicó que “la gente espera las promociones de las tarjetas y se incrementan muchísimo las ventas” y agregó que “las promociones de tarjeta las espera todo el mundo”. En ese sentido, sostuvo que “nosotros nos sumamos a todos los descuentos, nuestra ayuda es eso, adherirnos, y eso por supuesto nos genera más ventas”.

