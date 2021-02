Pellegrini, ex directora de la Escuela 16, aboga por culminación del edificio de la Secundaria de Villa de las Américas

27 febrero, 2021

Marta Pellegrini, quien fue directora de la Escuela Primaria 16, habló con LU 24 para referirse a la situación planteada en el edificio de la institución, que alberga a su vez a la Secundaria 9, y reclamó la conclusión del edificio de esta última.

“Comencé mi historia en 2005 y estuve como directora hasta que me jubilé”, dijo y expresó: “Me da mucha pena ver como los docentes están angustiadas, tanto de la primaria como de la secundaria; se planteó en su momento la construcción de otro edificio, por la diferencia de edades, lo que hace muy difícil de convivir en uno solo. Mirándolo a distancia después de estar hace unos años jubilada, me da mucha pena porque cada uno reclama los espacios que necesita, la secundaria es prioritaria, pero no debe ser en detrimento del edificio, por lo que es necesaria la conclusión de la obra”.

“Se produce caos”

“Habría que ir y estar para ver que se produce caos y es muy difícil dar clases, más en estos tiempos de pandemia, donde los grupos son reducidos, me da mucha pena porque creo que enmendando no se soluciona, debemos todos como tresarroyenses hacer que esa escuela se concrete”, sostuvo.

“La idea era tener el otro edificio pero la obra esta relegada, y la comunidad lo necesita; los papeles y la parte jurídica tienen un tiempo y, por otro lado, está la realidad de los chicos; yo en varias oportunidades acompañé al Intendente, quien quería terminar el edificio por parte del Municipio”, agregó.

“Verdaderamente, si todos queremos que la educación sea de calidad hay que construir los espacios necesarios, y esto es una deuda que tenemos pendiente”, concluyó.

