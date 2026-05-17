Pelota a Paleta: Buen torneo realizado en nuestra ciudad
Se llevo a cabo en el trinquete de Huracan el torneo regional de pelota a paleta de tercera categoría con equipos de Tres Arroyos, Bahia Blanca y Coronel Dorrego.
Durante toda la jornada se observaron partidos de gran nivel y con la presencia de mucha gente, que de esta manera, ha vuelto a darle un apoyo muy importante al Centro Basko tresarroyense que se ha tomado la posta en organización de torneos.
La final fue muy atractiva quedando como ganador al equipo de Independiente de Coronel Dorrego A que venció al Centro Basko de Tres Arroyos A con este resultado 6 a 12 , 12 a 10 y 7 -6
El equipo ganador jugaron Eduardo Iribarne – Leandro Sebastián Dable mientras que en los tresarroyense integraron Fabian Marquez y Santiago Nahuen – Larrieu Lacoste