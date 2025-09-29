Pelota a Paleta: Gran participación de Tres Arroyos en la Copa Rubén Carrasco

El pasado sábado en la Localidad de San Cayetano se disputó la Copa Rubén Carrasco, donde participaron parejas de Gonzales Chaves, Necochea, Guisasola, San Cayetano y Tres Arroyos. el mismo, se jugó 3 zonas donde clasificaban los primeros de cada una y el mejor segundo. De más está decir que la atención recibida por la gente de San Cayetano fue de la mejor. Se vivió un día a pura paleta con mucha gente en las tribunas alentando a las distintas parejas.

Por el lado de la pareja de Tres Arroyos, representando al centro vasco, jugaron en la zona 2 donde disputaron los partidos con las parejas locales, el segundo partido de la jornada fue contra Sieber-González, luego de un muy buen partido, el tanteador fue favorable para Medina-O’lery. En tanto que el segundo partido del binomio del centro vasco le tocó enfrentar a otra pareja local conformada por Peralta-Lang, a la cual superaron en el tanteador y así ya asegurarse la clasificación a la semifinal de la copa.

Ya terminadas todas las zonas, comenzaron las semifinales, la pareja Tresarroyense clasifico como mejor primero y tuvo que jugar la semifinal con la pareja de Gonzales Chávez conformada por Quinteros-Stampone, el partido se desarrolló en tres set, el primero fue victoria para el combinado de Tres Arroyos, mientras que el segundo set fue a favor de los Chavenses, teniendo que jugar un tercer set para definir quién sería el primer finalista de la jornada, luego de un muy ajustado partido salió vencedora la pareja del Centro Vasco de Tres Arroyos.

Ya en la Final de la Copa Rubén Carrasco la pareja de Tres Arroyos se volvió a cruzar con otra pareja local, compuesta por Álvarez-Moscatti, los cuales resultaron vencedores en una final muy ajustada.

El sábado 11 de octubre en el Club Progreso de Coronel Suárez, la pareja del Centro vasco disputará la última fecha del Torneo Provincial de la Federación de Pelota a Paleta de la Provincia de Buenos Aires, intentado clasificar a las semifinales del torneo Clausura 2025.

