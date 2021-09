Pelota Paleta: Se dieron a conocer los equipos que participarán de la segunda fecha del torneo Único

25 septiembre, 2021 Leido: 23

La Sub Comisión de Pelota a Paleta del Club Huracán, dio a conocer los equipos que participarán de la segunda fecha del torneo “Único” de las categorías Sexta Centro Sur y Cuarta Sur, que organiza la Federación de la Provincia de Buenos Aires.



Cabe destacar que el fixture de la Categoría Sexta Sur se dará a conocer luego de que se realice el sorteo con los equipos participantes.

Categoría Sexta Sur

Huracán Tres Arroyos “B”. Jugadores: Jorge Carlos O`lery; Juan Ignacio O`lery y Ricardo O`lery

Huracán Tres Arroyos “A”. Jugadores: Guillermo Rúst y Fabricio Alberto Garberi

Deportivo Garmense “A”. Jugadores: Agustín Casco del Rio; Walter Tirone y Pablo Caballero

Categoría Cuarta Sur, zona 1 y 2

Zona 1: H. Tres Arroyos “A” vs. Almafuerte B. B. “B”

Zona 1: U. Vasca B. B. “B” vs. Almafuerte B. B. “A”

Zona 2: U. Vasca B. B. “A” vs. B. y N. Suarez “A”

Zona 2: P. C. Suarez “A” vs. Pelota Pringles “A”

Volver